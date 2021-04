IOTA kaufen – diese Möglichkeiten gibt es, Tipps zum IOTA-Handel

Der einfache Weg: IOTA als CFD

Sie wollen vor allem an der Wertentwicklung von IOTA partizipieren? Dann können Sie relativ einfach über einen CFD-Broker IOTA handeln. Ein IOTA-CFD ist mit einem Wertpapier vergleichbar. Mit einem IOTA-CFD besitzen Sie die Kryptos nicht physisch, also weder als Datei noch als echte Münzen, Sie partizipieren aber direkt an der Entwicklung des IOTA-Kurses. Ganz spekulative Anleger können über einen IOTA-CFD einen Hebel einsetzen. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel mit dem Faktor 15 nutzen, dann steigt oder fällt Ihr IOTA-CFD 30 15 Mal so stark wie der „normale“ Kurs der Kryptowährung. Eine 1:1-Partizipation ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Wenn Sie IOTA als CFD kaufen oder verkaufen möchten, können Sie zum Beispiel Plus500 nutzen. Plus500 bietet übrigens Einzahlung per Kreditkarte und PayPal an, sowie eine sehr schnelle Kontoeröffnung ohne Postident. Sie können also innerhalb von 15 Minuten in IOTA investieren. Natürlich können Sie auch jeden anderen CFD-Broker Ihrer Wahl nutzen. Bei Ihrer Suche nach dem passenden Anbieter unterstützen Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Krypto-Börsen-Vergleich.