Wertpapierdepot eröffnen: Mit der besten Depotbank Wertpapiere günstig handeln

Wertpapierdepot – unerlässlich für den Börsenhandel

Wer sein Geld an der Börse inve­stieren möchte, kommt an einem Wert­papier­depot nicht vor­bei. Es ist mit einem Bank­konto ver­gleich­bar, aller­dings ver­wahrt ein Wert­pa­pier­depot nicht ihr Geld, son­dern – wie der Name schon sagt – ihre Wert­pa­piere, also bei­spiels­wei­se Aktien, Zer­tifi­kate und An­leihen.

Doch Wertpapierdepot ist nicht gleich Wertpapierdepot: Je nach­dem wel­chen An­bie­ter Sie für die Ver­wal­tung Ihrer Wertpapiere aus­wählen, zahlen Sie unter­schied­lich hohe Ge­büh­ren für den Kauf und Verkauf von Wert­pa­pie­ren sowie für deren Auf­bewah­rung. Da­rüber hi­naus stehen Ihnen von einem Wertpapierdepot­anbieter zum nächsten unter­schied­liche Produkte zum Börsen­handel zur Ver­fügung. Nicht alle Depot­banken bieten alle Bör­sen­pro­dukte zum Han­del an.

Worauf also sollten Sie als Anleger bei der Auswahl des Depot­an­bie­ters grund­sätz­lich ach­ten und wie finden Sie ein Wertpapierdepot mit gün­stigen Kondi­tionen? Im Fol­gen­den ge­ben wir Ant­worten auf diese und wei­tere Fragen rund um Wert­papier­depots – so finden Sie das für Sie beste Wertpapier-Depot und han­deln er­folg­reich Aktien, Fonds oder Options­scheine.