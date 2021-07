Pharma- und Biotech-Aktien kaufen: Das sollten Anleger jetzt wissen

BioNTech: Mainzer Unternehmen arbeitet an Corona-Impfstoff

BioNTech war vor der Corona-Pandemie den meisten Anlegern wohl ziemlich unbekannt. Doch seitdem bekannt wurde, dass das Mainzer Unternehmen zusammen mit dem US-Riesen Pfizer an einem Corona-Impfstoff arbeitet und offensichtlich große Fortschritte erzielt, schoss die Aktie, die an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, in die Höhe. Erste Tests mit dem Corona-Impfstoff Mitte April 2020 verliefen erfolgreich. Dieses basiert auf der Basis sogenannter Boten-RNA und soll die menschlichen Zellen dazu anregen, spezielle Proteine zu bilden, die den Erreger bekämpfen können. Allein in der ersten Jahreshälfte 2020 kletterte die BioNTech-Aktie um 65 Prozent in die Höhe.

Denn die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte zwei Impfstoff-Kandidaten von BioNTech bereits den „Fast Track“-Status. Das bedeutet, dass sie bei Erfolg mit einer beschleunigten Zulassung in den USA rechnen können. Phase III startete bereits im Juli mit rund 30.000 Probanden in Brasilien. Ende Juli folgten auch Studien in den USA, Genehmigungen für Deutschland und Argentinien liegen seit September vor.

Anfang November verkündet BioNTech dann den entscheidenden Durchbruch: Die bisherigen Tests mit dem Impfstoff haben einen 90 prozentigen Schutz vor dem Coronavirus nachgewiesen. Daraufhin kletterte der Aktienwert gewaltig nach oben. Die Analysten bleiben optimistisch, dass die BioNTech-Aktie sogar noch höher klettern könnte.