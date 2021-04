Ethereum kaufen – diese Möglichkeiten gibt es, Tipps zum Ether-Handel

Der einfache Weg: Ethereum als CFD

Wollen Sie lediglich an der Wertentwickung von Ethereum teilhaben? Dann können Sie relativ leicht über einen CFD Broker Ethereum handeln. Wie bei einem Wert­papier partizi­pieren Sie mit einem Ethereum-CFD direkt an der Entwicklung des Ethereum-Kurses. Steigt der Kurs der Internet­währung, steigt auch der Wert Ihres Ethereum-CFDs. Da CFD Broker in den meisten Fällen ihren Kunden den Handel auf etablierte Assets wie Aktien und Rohstoffe ermöglichen, unterliegen sie der Finanzmarktaufsicht. Diese operieren je nach Land unter unterschiedlichen Kriterien ab und hängen vom Firmensitz des Brokers ab. Die Gemeinsamkeit der Finanzaufsichten liegt aber darin, dass sie strenge Richtlinieren vorliegen, um die Einlager von Tradern und Nutzern des Brokers zu schützen.

Bei einem Ethereum-CFD besitzen Sie die Kryptowährung nicht physisch, Sie besitzen also keine digitalen Münzen oder Dateien. Dafür können Sie Ihr Ethereum-CFD hebeln. Bei einem Hebel mit dem Faktor 30 steigt oder fällt Ihr Ethereum-CFD dann 30 Mal so stark wie der „normale“ Ethereum-Kurs. Eine Partizipation im Verhältnis 1:1 ohne Hebel ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Ein großer Vorteil beim Krypto-CFD ist, dass Sie im Falle eines Verkaufs Ihr Geld schnell und jederzeit zurück­bekommen. Bei verschiedenen Bitcoin-Börsen (zum Beispiel bitcoin.de) hingegen gibt es tägliche Auszahlungs-Limits. Eine Aus­zahlung des Kapitals kann sich dort über mehrere Tage hinziehen. Wenn Sie Ethereum als CFD kaufen oder verkaufen möchten, können Sie beispielsweise Plus500 nutzen. Ein­zahlungen können Sie bei diesem CFD-Broker ganz einfach per PayPal und Kredit­karte tätigen, ein Konto eröffnen Sie in 15 Minuten. Sie können zudem den CFD-Broker eToro nutzen, eToro bietet ebenfalls Einzahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Sie können natürlich auch jeden anderen CFD-Broker Ihrer Wahl nutzen. Bei Ihrer Suche nach dem passenden Anbieter unterstützen Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Vergleich der Krypto-Broker. Im Ratgeber CFD-Handel erhalten Sie weitere Infor­mationen zum Handel mit CFDs.