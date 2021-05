Forex Trading – Tipps zum Devisenhandel

Forex-Broker Angebote – unsere Empfehlung

Der Übersicht Forex Broker Angebote zu Beginn dieses Artikels konnten Sie bereits entnehmen, dass Sie die Wahl zwischen drei großen Anbietern haben, wenn Sie direkt bei einem Forex-Broker in den Devisenhandel einsteigen möchten: Plus500, Markets.com und eToro.

Letztgenannter Broker wurde 2006 in Israel gegründet und hat sich längst auf dem Markt etabliert. Im Bereich Social Trading gehört eToro zu den führenden Anbietern (mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber Social Trading). Laut eigener Aussage lockert eToro den Devisenmarkt mit „Einfachheit und Spaß“ auf. Neben Devisen können Anleger hier auch Indizes, Aktien oder Rohstoffe handeln. Die Mindestbetrag für Ihr Trading beträgt 200 Euro. Über eToro können Sie als Forex-Trader annähernd 50 FX-Währungspaare handeln. Die minimalen Spreads liegen etwas höher als bei den meisten Konkurrenten, dafür fallen beim Zugriff auf die Social-Trading-Plattform keine weiteren Gebühren an.

Plus500 ist noch etwas jünger als eToro. Der börsennotierte Forex-Broker wurde 2008 in Großbritannien gegründet und hat sich inzwischen mit dem CFD-Geschäft einen Namen gemacht. Als Forex-Trader sind Sie hier ebenfalls gut aufgehoben: Sie können bei Plus500 ganz einfach Einzahlungen per Paypal und Kreditkarte tätigen, ein Konto eröffnen Sie in 15 Minuten. Sie müssen keine Konto-/Depotführungsgebühren bezahlen, es fallen keine Ordergebühren und auch keine Limitgebühren an. Um mit dem Forex-Trading zu beginnen, müssen Sie mindestens 100 Euro auf Ihr Konto einzahlen. Plus500 macht es möglich, dass Sie Positionen mit dem Verhältnis 1:30 hebeln können.

Markets.com ist ein Online-Broker aus Zypern, der 2010 gegründet wurde. Anleger können hier Aktien-, Index-, Währungs- und Rohstoff-CFDs ohne Provision oder Gebühren handeln. Markets.com bietet mehr als 50 FX-Währungspaare an. Die Mindesteinlage beträgt bei Markets.com 100 Euro, Sie können einen maximalen Hebel im Verhältnis 1:30 nutzen.