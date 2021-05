Investieren in Gold-ETFs und Gold-ETCs – so geht’s!

Investieren in Gold-ETFs und Gold-ETCs

Die Anlage in Rohstoffe ist insgesamt sehr komplex, vor allem beim Kauf von physischen Roh­stoffen sollten In­vestoren bereits einige Er­fah­rung an der Börse ge­sammelt ha­ben (mehr dazu erfah­ren Sie auch in unserem Rat­geber Roh­stoff­handel).

Mit einem ETF oder einem ETC hin­gegen können Sie deut­lich einfacher an der Ent­wick­lung am Roh­stoff­markt teil­haben, weil Sie dann nicht physische Roh­stoffe, also Ölfässer, Kupfer­rohre oder Gold­barren, kaufen müssen. Inve­stieren in Gold-ETFs und Gold-ETCs ist eine ausgesprochen komfor­table Möglich­keit, von der Gold­preis­ent­wick­lung zu profi­tie­ren.