Investieren wie Warren Buffett: Das Geheimnis des erfolgreichsten Investors aller Zeiten

Mit Indexzertifikaten in Value-Indizes investieren

Im Value-Stars-Deutschland-Index sind chancen­reiche Neben­werte auf der Grund­lage von Warren Buffetts Value-Strategie ge­list­et. Der Index spiegelt ein aktiv ge­managtes Referenz­port­folio wider, in das kleine und mittelgroße Unternehmen aus Deutschland auf­genom­men werden, die den strengen Kriterien der Value-Strategie genügen. Die Per­for­mance dieses Index‘ hat in der Ver­gangen­heit über­zeugt: Der Value-Stars-Deutschland-Index schlug nicht nur den deutschen Leitindex DAX, sondern out­per­formte auch den Neben­werte-Index SDAX mehr­fach deut­lich.

Bei der Unter­nehmens­auswahl für den Index spielt das erfahrene Analys­ten­team des Börsenbriefs „Der Anlegerbrief“ eine ent­schei­dende Rolle. Die Experten verfügen über eine langjährige Expertise in der Value-Analyse. Der Value-Stars-Deutschland-Index ist ein Parade­bei­spiel dafür, dass die Invest­ment­stra­tegie von Warren Buffett nicht nur bei dem Star­investor selbst aufgeht, sondern auch bei cleveren Börsen­profis und An­legern für Er­folge sorgt.

Über das Value-Stars-Deutschland-Indexzertifikat der Aktiengesellschaft Lang & Schwarz können Sie 1:1 an der Wert­ent­wick­lung des Index‘ teil­haben. Die Zer­tifi­kats­gebühr liegt bei 1,75 Prozent pro Jahr, darüber hinaus fällt eine Per­formance­gebühr von 20 Prozent an, wenn eine neue High-Water Mark erreicht wird – der Index also einen neuen Höchst­stand erreicht.

Der QIX Deutschland, von der TraderFox GmbH verwaltet und von der Solactive AG berechnet, würde Warren Buffet sicherlich ebenfalls gefallen. Im QIX, das ist die Abkürzung für Qualitäts­index, sind Aktien gelistet, bei deren Auswahl auf Qualitäts- und Value­faktoren à la Warren Buffett geachtet wurde. Insgesamt besteht der Index aus 25 deutschen Unternehmen, die durch Qualität und Stabilität über­zeugen. In der Infobroschüre zum QIX Deutschland heißt es: „Erfolgsunternehmen mit einem hohen Burggraben werden mithilfe zahlreicher operativer Kennzahlen zielgerichtet erfasst und im QIX Deutschland aufgenommen.“ Ziel ist also die Zusammenstellung eines Portfolios von Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hohen Wettbewerbsvorteilen und günstiger bis moderater Bewertung.

Bei Betrach­tung der genauen Zu­sammen­setzung des Index‘ wird die Nähe der Index­zusam­men­setzung zu Warren Buffetts Strategie besonders deut­lich. Auf­genom­men werden in den Index nur solche Unter­neh­men, die sich durch hohe Markt­ein­tritts­barrieren oder Wett­bewerbs­vorteile aus­zeichnen. Auch die Kenn­zahlen Eigen­kapital­ren­dite, Eigen­kapi­tal­quote, die Netto­gewinn­marge sowie ein stabiles Wachstum und Kurs­sta­bi­lität sind für die Listung im QIX Deutschland aus­schlag­gebend.

Der QIX Deutschland bietet einen guten Kompromiss im Hinblick auf Titel­auswahl, Diver­sifi­kation und Renditechance. Anleger, die in den Index inve­stieren wollen, können das mit dem Open End Index Zertifikat der UBS, die Manage­ment­gebühren liegen bei 1,5 Prozent pro Jahr. Das Zertifikat eignet sich am besten für Anleger mit mittlerer bis erhöhter Risikotoleranz, die mit wenig Kapital- und Verwaltungsaufwand an der Wertentwicklung der im Index enthaltenen Aktien partizipieren möchten.

Der QIX Dividende Europa wurde für Anleger ent­wickelt, die auf Buffetts Divi­den­den­stra­tegie sowie euro­pä­ische Unter­nehmen setzen wollen. Der Index führt die 25 besten euro­päischen Divi­den­den­aktien. Auch diese Index­zusammen­setzung erfolgt wie schon beim QIX Deutschland nach den Prämissen Sta­bili­tät und Sicher­heit. Anleger par­tizipie­ren mit dem Open End Index-Zertifikat der UBS (ISIN DE000SLA3LM9/ WKN UBS2QX) an der Wertentwicklung des euro­päischen Index. Beim Investment werden 1,5 Prozent Manage­ment­gebühren fällig.

Ein global ausgerichteter Index, der sich auf der Grundlage der Value-Strategie zusammen­setzt, ist der SG Global Quality Income Net Total Return Index (EUR) (ISIN DE000SLA3SG6/WKN SLA3SG). Kern des Index‘ der Solactive AG ist eine fun­dierte Auswahl an Unter­nehmen, die solide Bilanzen, ein solides Manage­ment und ein stabiles Fun­dament auf­weisen. Der Index wird quartals­weise ange­passt und ent­hält zwischen 25 und 75 Aktien. Da der SG Global Quality Inc NTR ein Total-Return-Index ist, werden die Divi­den­den­zahlungen dem Index zu­ge­schlagen. Wer an diesem Index parti­zipie­ren will, kann ebenso wie beim QIX Deutschland ein Index­zertifikat kaufen. Ein solches Index-Zertifikat erhalten Anleger bei der Société Générale ohne Lauf­zeit­begrenzung (ISIN DE000SG3JGQ9/WKN SG3JGQ). Die Manage­ment­gebühren liegen bei diesen Zertifikat bei 1,0 Prozent pro Jahr.

Unsere Empfehlung: Sie wollen nach den Grund­regeln von Warren Buffett anlegen? Dann können Sie mit dem Value-Stars-Deutschland-Index-Zertifikat und dem UBS-Zertifikat auf den QIX Deutschland in deutsche Qualitätsaktien investieren. Für einen euro­päi­schen Anlage­fokus und eine Divi­den­den­strategie eignet sich das UBS-Zertifikat auf QIX Dividende Europa. Wer global inve­stie­ren möchte, wählt das Index­zer­tifi­kat der Société Générale auf den SG Global Quality Income Net Total Return Index.