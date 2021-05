Knock-out Zertifikate handeln – mit wenig Kapital hohe Renditen erzielen

Wie und wo können Knock-out Zertifikate gehandelt werden?

Eine Investition in Knock-outs kann für Depotinhaber mit spekulativer Einstellung an Börsen oder im außerbörslichen Handel direkt beim Emittenten getätigt werden. Beim Zertifikatehandel über Börsen fallen je nach Broker Gebühren sowie Maklergebühr (Courtage) an. Beim Direkthandel über den Emittenten entfällt die Maklergebühr, da das Geschäft ohne Zutun eines Maklers abgewickelt wird. Einige Broker bieten auch in Kooperation mit manchen Emittenten den kostenfreien Direkthandel von Zertifikaten an.

Hinweis: Hierbei müssen jedoch häufig Mindestvolumina bzw. ein Mindestumsatz erreicht werden, d.h. beispielsweise mindestens 1.000 Euro in Zertifikate investiert werden. Sowohl im börslichen als auch im außerbörslichen Handel sollten Anleger unbedingt limitierte Orders setzen, um auf ihrer Kauf- oder Verkaufsabrechnung keine negative Überraschung zu erleben. Nach dem Kauf eines Knock-outs könnte das Setzen eines Stopp-Loss vor zu hohen Verlusten schützen.