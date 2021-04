Stay-High-Optionsscheine handeln: Von steigenden Kursen und Seitwärtstrends profitieren

Mögliche Szenarien per Fälligkeit

Im Ideal­fall tendiert der Kurs der XYZ-Aktie bis zum Bewertungs­tag seit­wärts und berührt nie­mals die Bar­riere bei 45 Euro. In diesem Fall rea­lisie­ren Anleger den maxi­malen Rück­zahlungs­betrag von 10 Euro und damit auch den Maximal­gewinn. Dies gilt natür­lich auch dann, wenn die Aktie leicht oder auch stark an­steigt – in diesen Fällen wäre aber vermut­lich mit einer alter­nativen Anlage in klassi­schen Call-Options­scheinen, Discount-Call-Options­scheinen oder Long-Knock-Out-Pro­dukten eine höhere Rendite mög­lich gewesen.

Aus der Produkt­struktur des Stay-High-Options­scheins folgt, dass es per Fällig­keits­tag kein neutrales Szenario geben kann, bei dem Anleger ledig­lich den inve­stier­ten Nenn­wert er­zielen. Entweder er­zielen sie per Fällig­keit den maxi­malen Rück­zahlungs­betrag von 10 Euro und damit auch den Maximal­ertrag oder der Aktien­kurs berührt an einem be­lie­bigen Tag der Lauf­zeit die Bar­riere und das Produkt ver­fällt sofort wert­los. In diesem Fall ent­steht ein Total­verlust.

Die einzige Mög­lich­keit, ein neutrales Anlageergebnis zu erzielen, stellt daher der vor­zeitige Ver­kauf dar, der zum Ein­stands­preis von 6,50 Euro erfolgt.

Notiert die XYZ-Aktie zu einem be­liebigen Zeit­punkt auf oder unter der Bar­riere bei 45 Euro, dann er­lischt das Recht des In­habers auf Zah­lung von 10 Euro am Lauf­zeit­ende sofort und das Produkt ver­fällt wert­los. Damit entsteht Anlegern ein Total­verlust.