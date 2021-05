Wasserstoff-Aktien handeln: So investieren Sie in den Megatrend Brennstoffzelle

Wo wird Wasserstoff eingesetzt?

Prinzipiell betrachtet ist Wasserstoff seit Jahrtausenden unsere wichtigste Energiequelle. Die Isotope des Elements halten die Sonne am Brennen und ohne diese könnte unser Planet nicht existieren. Als Energieträger wird Wasserstoff aber bisher von der Konkurrenz abgehängt. Die fossilen Brennstoffe haben hier die Nase vorn. Traurigerweise rühmt sich Wasserstoff mit seiner Eigenschaft als Potenzial für Kernfusionsbomben.

Europa plant eine grüne Zukunft

Die Europäische Kommission und die Bundesregierung haben das Ziel gesetzt, dass Europa bis zum Jahr 2050 aus Kohle, Öl und Gas ausgestiegen sein soll. Dies gelingt aber nicht ohne einen Wasserstoffausbau. Während die deutsche Bundesregierung dafür ihre „Nationale Wasserstoffstrategie“ bereits verabschiedet hat, wird eine entsprechende Strategie in Österreich nicht vor 2021 verabschiedet werden, so ein Sprecher des Klimaschutzministeriums. Die Strategie sieht vor, dass in Deutschland bis 2030 Erzeugungsanlagen mit bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung entstehen sollen. Das entspricht etwa der Leistung aller laufenden Off-Shore-Windanlagen an der deutschen Küste. Doch der Einsatz von Wasserstoff soll auch in Österreich beispielsweise im Verkehr gefördert werden. Fokussiert wird sich dabei auf grünen Wasserstaff – dieser wird aus den regenerativen Energieträgern Wasser, Wind und Sonne hergestellt.