Rolling-Discount-Zertifikate: Von Rabatten ohne Laufzeitbegrenzung profitieren

Rolling-Discounts:

Nur ein Zertifikat – aber jeden Monat ein neuer Discount

Ein Rolling-Discount-Zertifikat funktioniert so, als würden Sie jeden Monat erneut zum selben Stichtag ein neues Discount-Zertifikat mit nur noch genau einem Monat Laufzeit kaufen. Am Fälligkeitstag dieses Zertifikats kaufen Sie wieder ein neues. Beim Rolling-Discount-Zertifikat übernimmt diese Aufgabe der Emittent für Sie. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld, das Rolling-Discount-Zertifikat verhält sich dadurch wie ein laufzeitunbegrenztes Wertpapier.

Was bringt Ihnen diese Strategie? Es hat sich gezeigt, dass zwölf Ein-Monats-Discounts deutlich mehr Ertrag bringen als ein einziger Discount, der auf zwölf Monate gerechnet ist. Gleichzeitig wird das Verhältnis von Chance und Risiko dieser Zertifikate optimiert. Bei dieser Strategie wird jeden Monat der Cap des Zertifikats an das aktuelle Marktniveau angepasst. Beim herkömmlichen Discount-Zertifikat läuft der Basiswert dem Zertifikat schon mal davon, und Sie verpassen Gewinnchancen. Mit dem Rolling-Discount-Zertifikat passiert das nicht – denn der Cap wird monatlich an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst.

Monat für Monat passiert also Folgendes: Das alte Discount-Zertifikat läuft aus, der Erlös wird komplett in ein neues Discount-Zertifikat investiert. Dadurch stehen – sofern die Kurse gestiegen sind – mehr Mittel bereit, um erneut günstig in den Markt einzusteigen. Wie auf einer Leiter entwickelt sich das Zertifikat allmählich im Wert.