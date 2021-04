Ripple kaufen – diese Möglichkeiten gibt es, Tipps zum XRP-Handel

Broker und Wechselstuben

Sie können RXP nicht nur auf Marktplätzen handeln sondern auch auf Brokern und bei Wechselstuben. In diesem Fall nehmen Sie in der Regel ebenfalls an Handelsplätzen und Börsen als Investor teil und kaufen sowie verkaufen Ripple dort. Sie geben die Kryptowährung so an Ihre Kunden weiter. In diesem Fall stellen Sie den Kurs und erheben Ihre Gebühren über den Spread, also dem Unterschied zwischen dem Kaufs- und Verkaufspreis. Im Gegenzug können Sie auch sehr große Ordern ausführen und Sie garantieren dafür sogar oftmals den Preis. Hinzu kommt, dass sie deutlich komfortabler sind, als einfach Marktplätze. Das schlägt such häufig auch in einem n einem professionellen Kundenservice, vielen Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten und oftmals auch in der Unterstützung von vielen unterschiedlichen Kryptowährungen nieder.