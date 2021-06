Die besten Dividendenfonds kaufen: Attraktive Renditen in volatilen Marktphasen

Was sind Dividendenfonds?

Ein Dividendenfonds ist ein regulärer Aktienfonds, der eine Dividendenstrategie verfolgt, wie das zum Beispiel der DWS Top Dividende tut, der mit Abstand größte Dividendenfonds in Europa. In diesem wie auch in allen anderen Dividendenfonds befinden sich ausschließlich Aktien von Unternehmen, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns als Dividende an ihre Aktionäre auszahlen.

Um eine Dividendenstrategie in Ihrem Portfolio umzusetzen, müssen Sie als Anleger also keine aufwendige Unter­neh­mens­analyse durch­­führen, Sie können auch auf Divi­den­den­fonds zurück­greifen. Bei Divi­den­den­fonds kümmert sich ein pro­fessio­nelles Mana­ge­ment um die Titel­auswahl und stellt ein Portfolio an Divi­den­den­aktien zu­sammen. Mit Dividendenfonds inve­stieren Sie so be­son­ders be­quem in aus­schüttungs­starke Unter­nehmen und par­ti­zi­pieren so mit nur einem Wert­papier an den Divi­den­den­aus­schüt­tungen von einem gan­zen Bündel an Dividenden­aktien.

Dividendenfonds können mit ihrer Strategie zwei Arten von Investoren ­bedienen: Auf der einen Seite sind das Anleger, die nach regelmäßigen und stabilen Erträgen suchen. Dabei sollte man sich aber bewusst sein, dass diese Portfolios auf keinen Fall mit der Stabilität eines Sparbuchs vergleichbar sind. Denn als Aktienfonds unterliegen Dividendenportfolios Kursschwankungen, die auch mal heftiger ausfallen können. Ein entsprechend langer Anlagehorizont von fünf Jahren und mehr ist auch bei diesen Produkten sinnvoll

Es verwundert deshalb nicht, dass Dividen­den­fonds immer beliebter werden. „Wir be­obach­ten schon seit längerer Zeit eine hohe und nicht ab­reißende Nach­frage nach glo­ba­len Divi­denden­fonds“, sagt Frank Wieser, Geschäfts­­führer bei PMP Vermögens­­manage­ment in Düsseldorf. Und für Christian W. Röhl, Gründer der Research- Plattform DividendenAdel sind Fonds mit Dividendenstrategie „ein absolutes Basisinvestment, wenn sich der Anleger damit wohl fühlt“.