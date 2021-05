Faktor-Zertifikate – so erzielen Sie Gewinne mit Hebelwirkung

Beispiel für ein Long-Faktor-Zertifikat in stetig steigenden Märkten

Folgendes Szenario: Ein Anleger erwirbt am Montagmorgen ein 4xLong-Faktor-Zertifikat auf einen Basiswert beim Stand von 100 Euro. Der Referenzkurs für den Montag liegt bei 100 Punkten. Der Basiswert gewinnt am Montag 1 Prozent dazu auf 101 Euro, am Dienstag 2 Prozent auf 103,02 und am Mittwoch 3 Prozent auf 106,11 Euro. Der vom Emittenten berechnete Index als Basis für den Zertifikatpreis erreicht somit am Montagabend 104 Punkte. Die 104 Punkte stellen den neuen Referenzkurs für den Dienstag dar, an dem der Index 4×2 Prozent von der Basis 104 dazugewinnt und somit 112,32 Punkte erreicht. Am Mittwoch macht der Index 12 Prozent (4×3 Prozent) ausgehend von der Basis 112,32 Punkte und erreicht somit am Mittwoch 125,80 Punkte. Durch die ununterbrochene Gewinnserie des Basiswertes macht der vom Emittenten berechnete Index bis zum Mittwoch sogar mehr als das Vierfache der 6,11 Prozent des Basiswertes, nämlich 25,8 Prozent gut.