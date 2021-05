Fondssparen: Mit Fondssparplan in die besten Investmentfonds investieren

Produkt­empfehlung: In der Kategorie „Aktienfonds Welt“ sind der passive iShares Core MSCI World UCITS ETF und der aktiv gemanagte AB Low Volatility Equity Port­folio bestens als Basisinvestment Ihres Fondssparplans geeignet. Ebenfalls breit gestreut sind die Fonds aus der Kategorie „Aktienfonds Europa“ BNP Ea­sy Stoxx Europe 600 Ucits ETF C und Fidelity European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR. Als Bei­mi­schung für Ihr breit gestreutes Portfolio bieten sich die passiven Amun­di MSCI Emer­ging Mar­kets Ucits ETF EUR (C), Xtrackers DAX UCITS ETF 1C und iShares MDAX UCITS ETF (DE) an sowie die aktiv gemanagten Black­rock Emerg. Mar­kets Equi­ty Inc A2 USD und DWS Aktien Strategie Deutschland LC. Als Sicherheitsbaustein dienen der passive Xtra­ckers Eu­ro­zo­ne Go­vern­ment Bond Ucits ETF 1C und der aktive Op­ti­ma Ren­ten­fonds (T).

Was die hier vor­gestell­ten Pro­dukte im Detail aus­zeich­net, wie Sie diese am besten in Ihrem Fonds­spar­plan ein­setzen und wo sich ein passiver ETF von einem aktiv ge­ma­nag­ten In­vest­ment­fonds unterscheidet, erfahren Sie in unserem ausführlichen Fonds­ver­gleich. Direkt im Anschluss verraten wir Ihnen, worauf Sie beim Sparen mit Fonds achten sollten und was es grund­sätzlich für Sie als Anleger so spannend machen kann, in Fonds zu investieren.