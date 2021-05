Rendite berechnen: Mit dieser Rendite-Formel errechnen Sie Ihre Aktienperformance

Annualisierte Rendite berechnen

Wie eingangs erwähnt, soll die Rendite als Maßzahl Ihre Kapitalanlage(n) vergleichbar machen. Daher empfiehlt es sich, die Rendite auf die Länge eines Kalenderjahres zu normieren. Der Börsianer spricht von annualisierter Rendite oder Rendite per annum, kurz: Rendite p.a.

Zurück zu unserem obigen Beispiel: Haben Sie Ihr Wertpapier, etwa einen Fonds oder eine Aktie, länger als ein Kalender-Jahr gehalten und beispielsweise erst nach 570 Tagen verkauft, fällt die Jahresrendite geringer aus. Basis ist nun die Formel zur Berechnung der annualisierten Rendite:

Jahresrendite = (1 + Gesamtrendite) hoch (365 / Haltedauer in Tagen) – 1

Setzen wir die Rendite von 25 Prozent (in die Formel als 0,25) aus obigem Beispiel ein, so ergibt sich aus

(1 + 0,25) hoch (365 / 570) – 1

ein Ergebnis von 0,1536. Das entspricht einer Rendite von 15,36 Prozent pro Jahr. Schon haben Sie die Rendite aufs Jahr normiert und als standardisiertes Erfolgsmaß Ihrer Geldanlage vergleichbar gemacht.

Wichtig: Liegt Ihre Schulzeit schon etwas weiter zurück, so sei an dieser Stelle noch die Operator-Rangfolge in Erinnerung gerufen: Zuerst führen Sie die Berechnung innerhalb der Klammern durch, danach findet der Exponent, also die Hochzahl, Anwendung. Im dritten Rechenschritt folgt dann die Subtraktion.