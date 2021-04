Geldanlage – mit diesen 7 Tipps haben Sie Ihre Finanzen im Griff

Tipp 1: Finanzen auf ein stabiles Fundament stellen

Haben Sie Schulden? Dann sollten Sie diese zunächst begleichen. Der Grund ist einfach: Die Zinsen auf bestehende Kredite sind in der Regel deutlich höher als die zu erwartenden Renditen Ihrer Anlagen. Wenn möglich, lösen Sie alte Kredite zunächst ab und gleichen Sie den Dispokredit bei Ihrer Bank schnellstmöglich aus. Vermeiden Sie weitere Belastungen und gehen Sie keine Finanzierungs­verträge ein, die Ihr Budget übersteigen. Auch eine Sondertilgung für Ihre Baufinanzierung kann sich lohnen.

Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über Ihre gesamten Vermögens­verhältnisse und beurteilen Sie möglichst objektiv, welches Risiko Sie bei der Geldanlage eingehen wollen – und können. Wie viel verdienen Sie? Ist Ihr Job sicher oder ist Ihr Arbeits­verhältnis vielleicht (noch) befristet? Ein Beamter kann meist ein höheres Risiko eingehen als ein Selbstständiger, der möglicherweise nur grobe Vorstellungen über seine künftige Auftragslage besitzt. Auch Personen, die bereits Teile Ihres Vermögens in sichere Anlageformen wie Festgeld, Tagesgeld oder private Alters­vorsorge­modelle sowie fondsgebundene Renten­versicherungen angelegt haben, können höhere Ri­si­ken in Kauf nehmen, als An­leger, die gerade erst in das Thema Vor­sorge und Geld­anlage einsteigen.

Wichtige Grundregel: Geld, das Sie an den Kapital­märkten inves­tieren wollen, sollten Sie mittel­fristig nicht mehr benötigen, im besten Fall sollten Sie komplett darauf verzichten können. Inves­tieren Sie an der Börse auf keinen Fall Geld, das Sie für regel­mäßige Zahlungen oder für eine dringende An­schaffung in naher Zukunft benötigen.

Falls Sie schon ein Wertpapierdepot besitzen, dann überprüfen Sie, ob dieses ausreichend diversifiziert ist, ob die Risiken Ihrer Anlagen also verteilt sind. Keinesfalls sollten Sie beim Thema Geldanlage alles auf eine Karte setzen. Stellen Sie außerdem die Kosten, die für Ihr Depot anfallen, auf den Prüfstand: Was kostet ein Trade? Fallen bei Ihrer Bank Ausgabeaufschläge auf Fonds an? Verlangt Ihr Broker höhere Kontoführungsgebühren als andere Anbieter? Mit einem Depot-Vergleich haben Sie das schnell herausgefunden!