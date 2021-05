Rohstoffhandel – wie Anleger in Rohstoffe investieren können

Öl, Gold, Silber, Weizen & Co. – die wichtigsten Rohstoffe

Grund­sätzlich werden an den Märkten ausnahms­los alle Rohstoffe gehandelt. Als Privat­anleger können Sie, der Finanz­industrie sei Dank, mittler­weile quasi jeden Rohstoff in Ihr Wertpapierdepot packen. Doch bevor Sie sich als An­leger mit der Frage nach dem „Wie“ auseinander­setzen, müssen Sie zunächst klären, in welchen Rohstoff Sie investieren möchten.

An den Kapital­märkten spielen neben Roh­öl und dem Auf und Ab beim Ölpreis vor allem Edel-, Industriemetalle und Agrarrohstoffe die bedeutends­ten Rollen. Zu den Edelmetallen zählen neben Gold und Silber per Definition alle Metalle, die korrosions­be­stän­dig sind. Auf den welt­weiten Roh­stoff­märkten werden vor allem auch Platin und Palladium rege gehandelt. Unter Privat­anlegern mit Ab­stand am meisten dis­kutiert wird allerdings der Gold­preis und die Frage, inwiefern es sich lohnen könnte, auf einen steigenden Gold­preis zu speku­lieren. Bei den Industriemetallen werfen Anleger vor allem ein Auge auf die Entwicklungen bei Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn.

Nicht ganz so im Fokus pri­vater Anleger stehen hin­gegen die wichtigs­ten Agrarrohstoffe, die sogenannten Soft Commodities. Neben Getreidesorten wie Weizen oder Zucker schaffen es ab und an auch Agrar­produkte wie Baumwolle, Kaffee, Kakao, Mais oder Orangensaft in die Finanz­nach­rich­ten. Dabei ist Kaffee mit einem weltweiten Transaktionsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr gleich nach Erdöl der Rohstoff mit dem zweit­höchsten Handels­volumen. Auf nachwachsende Rohstoffe wie Agrar­produkte, Holz, Pflanzenöle, Zucker und Co. setzen hingegen Anleger, die einerseits in Roh­stoffe inves­tieren, anderer­seits aber auf fossile Energie­träger und auch nukle­are Ressourcen wie Uran verzichten wollen.