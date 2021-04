Öl-Zertifikate: So investieren Sie chancenreich in Öl

Investition in Öl – Verschiedene Partizipations­möglich­keiten am „schwarzen Gold“

Anleger, die von Rostoffen wie Öl partizi­pieren wollen, habe verschiedene Möglich­keiten und Wege, zum Bei­spiel können sie Öl physisch, also in Form von gefüllten Ölfässern oder Öltanks erwerben. Wer diesen Schritt gemacht hat, braucht nur noch abzuwarten, bis der Ölpreis steigt – dann können Sie das Öl mit Gewinn an einen zahlenden Ab­nehmer verkaufen. Bei Ihrer physischen Inve­stition müssen Sie jedoch die hohen Kosten, zum Beispiel für Transport, Lagerung, bauliche Umweltauflagen und Ver­sicherung einkal­kulieren.

Ins­besondere für Anleger, die nur geringe Geld­summen in ein solches physisches Öl-Engagement inve­stieren wollen, lohnt sich deshalb der physische Öl-Kauf nicht. Wer kosten­günstiger am Ölpreis parti­zipieren möchte, für den bieten sich beispiels­weise Öl-Zertifikate auf den Ölpreis an, die Sie beispielsweise bei verschiedenen Emittenten wie Öl-Zertifikate von BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank oder Société Générale erwerben können. Hiermit haben Anleger die Möglich­keit sowohl auf steigende als auch auf fallende Ölpreise zu setzen. In diesem Ratgeber klären wir über die verschiedenen Möglich­keiten des Rohstoff­handels auf und geben hilf­reiche Tipps für Ihre Investition in Öl.