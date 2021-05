Online-Depot eröffnen – das müssen Sie bedenken

Überlegen Sie zunächst, welche Leistungen Ihnen besonders wichtig sind. Wollen Sie aktiv in Aktien oder Derivate investieren? Oder möchten Sie Ihr Kapital in ETFs oder Investmentfonds anlegen und damit das Management bequem an eine Kapitalanlage­gesellschaft übertragen?

Haben sie diese Fragen für sich beantwortet, sollten Sie im nächsten Schritt prüfen, welche Bank oder welcher Onlinebroker am besten zu Ihrem Bedarf passt und wo Sie günstige Konditionen erhalten. Wenn Sie beispielsweise auf Fonds oder Sparpläne Wert legen, prüfen und vergleichen Sie die Kosten für den Fondskauf (Stichwort: Ausgabeaufschlag) bzw. die Gebühren für die monatliche Ausführung eines Sparplans. Wollen Sie stattdessen Aktien oder Derivate handeln, prüfen Sie die Grundgebühren sowie die Kosten für die Orderausführung.

Wenn Sie Wert auf eine umfassende Beratung legen, sollten Sie ein Depot bei Ihrer Hausbank in Erwägung ziehen. In diesem Fall prüfen Sie bitte genau, über welche Erfahrungen die Berater Ihrer Bank verfügen. Beachten Sie auch, dass viele Bankberater angehalten sind, die bankeigenen Produkte zu verkaufen. Ziehen Sie daher alternativ einen unabhängigen Honorarberater in Betracht, der über eine anerkannte Ausbildung verfügt und z. B. die Prüfung zum „Certified Financial Planner“ (CFP) abgelegt hat. Häufig werden fachlich qualifizierte Berater allerdings erst ab fünfstelligen Anlagesummen aktiv. Hüten sollten Sie sich hingegen vor „selbst ernannten“ Vermögensberatern, die häufig ohne fachliche Qualifikation bei Strukturvertrieben arbeiten.

Wenn Sie keine Beratung benötigen und Ihre Wertpapiere in Eigenregie auswählen und handeln wollen, sollten Sie auf einen günstigen Onlinebroker mit transparentem Gebührenmodell setzen. Beim Handel und der Ausführung von Orders selbst unterscheiden sich die Banken und Broker nämlich nur unwesentlich.

Ignorieren Sie bei der Auswahl Ihres Depots zeitlich befristete Aktions- oder Lockangebote wie „FreeBuys“ oder andere Willkommens­prämien. Setzen Sie stattdessen auf Anbieter, die dauerhaft günstige Konditionen anbieten. Nutzen Sie hierfür auch den übersichtlichen finanzen.at Broker Vergleich!