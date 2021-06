Anleihen kaufen: Tipps für Ihren Erfolg beim Anleihekauf

Der Kupon von Rentenpapieren

Die gewöhnliche Anleihe sieht regelmäßige Zinszahlungen vor. Deren Höhe nennt man Kupon.

Doch Vorsicht: Viele Einsteiger verwechseln Kupon mit Rendite. Der Unterschied: Der Kupon, also die Höhe der Zinszahlung, stehen ebenso wie die Zinstermine von vornherein fest. Von eher exotischen Ausnahmen abgesehen, ändert sich bei Anleihen während der Laufzeit hier also nichts. Die Rendite bis zur Restlaufzeit hingegen schwankt mit jedem Börsenkurs. Steigt der Kurs der Anleihe, wird das Wertpapier an der Börse also teurer, sinkt Ihre Rendite als Rentenanleger. Anders herum gilt auch: Bei fallenden Anleihekursen steigt die Rendite. Der Grund liegt auf der Hand: Sie müssen dann einen geringeren Geldbetrag aufwenden, um in der Zukunft den (stets gleichen) Kupon zu erhalten.