Discount-Call-Optionsscheine handeln – mit Rabatt in Optionsscheine investieren

Wie funktionieren Discount-Call-Optionsscheine?

Bei der Konstruktion eines Discount-Call-Optionsscheins kombiniert der Emittent eine Long-Position in einem Call mit dem Basispreis mit einer Short-Position in einem Call mit dem Basispreis in Höhe des Caps. Die Laufzeiten beider Optionspositionen sind identisch. Da der Call mit dem niedrigen Basispreis in jeder denkbaren Marktkonstellation immer teurer ist als der Call mit dem Basispreis in Höhe des Caps, ergibt sich der Preis des Discount-Call-Optionsscheins aus der Differenz beider Optionsprämien: Der zu zahlende Preis für die Long-Position wird also durch die erhaltene Optionsprämie für die Short-Position gemindert. Dadurch entsteht der Discount-Effekt des Produkts – der Discount-Call-Optionsschein ist wesentlich günstiger als ein vergleichbarer klassischer Call-Optionsschein.

Aber: Das Gewinnpotenzial der Long-Position im Call mit dem niedrigeren Basispreis wird begrenzt durch die Short-Position im Call mit dem höheren Basispreis (Cap). Der Maximalgewinn ergibt sich als Differenz zwischen beiden Basispreisen – denn wenn der Basiswertkurs über den höheren Basispreis steigt, dann steigt zwar der Wert des niedrigeren Calls weiter, der Zuwachs wird aber durch den ebenfalls steigenden Wert des höheren Calls begrenzt.

Aber nicht nur die Preise der beiden Optionspositionen werden miteinander verrechnet – auch die Sensitivitäten des Discount-Call-Optionsscheins gegenüber Veränderungen der maßgeblichen Preisfaktoren werden einander gegenübergestellt. Durch die kompensatorische Wirkung der gegenläufigen Optionspositionen zeigt sich der Discount-Call-Optionsschein wesentlich robuster gegenüber schwankenden Basiswertkursen, Volatilitätsveränderungen und der abnehmenden Restlaufzeit als ein klassischer Call-Optionsschein.

Verkaufen Anleger zu einem beliebigen Zeitpunkt ihre Discount-Call-Optionsscheine wieder an den Emittenten zurück, dann löst dieser die Absicherungsposition unmittelbar auf, indem er die gekauften Optionen wieder verkauft und die verkauften Optionen wieder zurückkauft. Steigen Anleger mit einem großen Gewinn aus ihren Call-Optionsscheinen aus, dann ist der Emittent durch die Absicherungsposition immer in der Lage, diesen auch tatsächlich auszuzahlen. Schließlich hält er die gleiche (oder bei approximativer Absicherung eine vergleichbare) Position wie der Anleger. Liegt die Position beim Emittenten dagegen im Minus, weil der Markt gestiegen oder die Volatilität gefallen ist, dann realisiert der Anleger einen Verlust in gleicher Höhe. Der Emittent handelt also durch seine Absicherungsgeschäfte prinzipiell frei von Interessenkonflikten.