Turbozertifikate – mit diesen Tipps finden Sie die besten

Turbozertifikate handeln – so geht’s!

Emittenten von Turbozertifikaten sind Banken und Vermögensdienstleister, zum Beispiel bieten Vontobel, Société Générale oder JP Morgan Turbozertifikate auf verschiedene Einzelaktien an. Die Herausgeber von Turboprodukten versehen das Zertifikat mit den nötigen Merkmalen (Basiswert, Finanzierungsschwelle, Knock-Out, Bezugsverhältnis) und sorgen dafür, dass der Handel mit den Produkten liquide bleibt, indem sie zu jeder Zeit aktuelle Rücknahmekurse anbieten.

Turbozertifikate lassen sich entweder an der Börse oder direkt beim Emittenten erwerben. Der börsliche Handel erfolgt an spezialisierten Handelsplätzen, während der außerbörsliche Direkthandel zwischen Emittent und Käufer ohne Zwischenhändler erfolgt. Auch dann, wenn die Order an der Börse nicht direkt ausgeführt werden kann, wird der Auftrag an den Emittenten weitergeleitet. Vorteil des Direkthandels: Hier bekommen Anleger laufend aktuelle Kurse gestellt und können sich sofort entscheiden, ob die Transaktion zum genannten Preis ausgeführt werden soll. Auch im außerbörslichen Handel erfolgt die Auftragsstellung in der Regel ohne zeitliche Verzögerung.

Wichtig: An der Börse lassen sich unter Umständen allerdings bessere Kurse erzielen.

Darüber hinaus können Anleger das Produkt an der Börse mit einem Stop-Loss versehen und sich so vor einem Totalverlust schützen. Dieses Feature bieten bei Turbozertifikaten im Direkthandel nur wenige Emittenten an.