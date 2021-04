Discount-Put-Optionsscheine – so profitieren Sie mit Rabatt von fallenden Kursen

Mögliche Szenarien

Im Idealfall schließt die XYZ-Aktie am Be­wertungs­tag auf oder unter­halb des Caps, etwa bei 44 Euro. Anleger in einem Dis­count-Put-Options­schein pro­fitie­ren von sin­kenden Kursen zwischen Basis­preis (50 Euro) und Cap (45 Euro) und erhalten somit den maxi­malen Rück­zahlungs­betrag von 5 Euro. An einer Ent­wicklung des Aktien­kurses unter­halb des Caps par­tizi­pieren Inhaber von Dis­count-Put-Options­scheinen nicht mehr.

Während der Gewinn eines alter­nativen Direkt­invest­ments, also des ge­deckten Leer­verkaufs der Aktie zum Preis von 50 Euro und des Rück­kaufs zu 45 Euro, bei 5 Euro oder 10 Prozent liegt, erzielen Anleger im Dis­count-Put-Options­schein durch die Hebel­wirkung ein relativ höheres Ergebnis: Mit dem Rück­zahlungs­betrag von 5 Euro ergibt sich ein Gewinn von 2,50 Euro oder 100 Pro­zent bezogen auf das ein­gesetzte Kapi­tal von 2,50 Euro.

Bereits zur Erzielung eines neutralen Anlage­ergebnis­ses ist es not­wendig, dass sich der Aktien­kurs in die gewünschte Rich­tung bewegt, also leicht fällt. Der gewinnn­eutrale Aktien­kurs (Break-even-Kurs) lässt sich leicht ermit­teln, indem der Kauf­preis des Dis­count-Put-Options­scheins (mög­licher­weise unter Ein­bezie­hung eines von 1 abweichenden Bezugs­verhält­nisses) vom Basis­preis des Produkts abge­zogen wird. Damit Anleger ihr einge­setztes Kapital zurück­erhalten, muss die Aktie also minde­stens auf 47,50 Euro (= Basis­preis 50 Euro – Options­schein­preis 2,50 Euro) fallen. Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag noch oberhalb dieser Marke, verbuchen Anleger Verluste auf ihr ein­gesetztes Kapital. Ein alter­natives Direkt­invest­ment in Form eines gedeckten Leer­verkaufs der Aktie zu 50 Euro schneidet bei einem Aktien­kurs von 47,50 Euro besser ab als das Hebel­produkt; Anleger würden einen Gewinn von 2,50 Euro oder 5 Prozent verbuchen.

Notiert die XYZ-Aktie am Be­wertungs­tag unverändert bei 50 Euro oder sogar noch darüber, etwa bei 53 Euro, dann verfällt der Dis­count-Put-Options­schein wert­los. Damit entsteht Anlegern ein Totalverlust. Wenngleich damit 100 Prozent Ver­lust ein­getre­ten sind, kann doch der absolute Verlust deut­lich niedriger liegen als bei einem Direkt­investment über einen gedeckten Leer­verkauf der Aktie. Notiert diese am Be­wertungs­tag über 52,50 Euro (= Basispreis 50 Euro zuzüglich Options­schein­preis 2,50 Euro), dann verbuchen Inhaber des Dis­count-Put-Options­scheins einen absolut geringeren Ver­lust.